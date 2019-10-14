Киев, , 20:19 — REGNUM Власть Украины должна выполнять требования «активного меньшинства», которое может организовать майдан, заявил экс-глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович 14 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

«Какое бы большинство не получила на выборах власть, она не может игнорировать требования сплочённого меньшинства, которое умеет защищать общественные интересы и способно организовывать майдан», — написал он.

Вятрович отметил, что выиграть выборы на Украине — ещё не значит победить, поскольку жизнь страны после выборов определяет «активное меньшинство».

«В противном случае майдан может поставить на место того, кто уверен, что большинство на выборах — достаточное основание, чтобы делать свою власть неограниченной».

Напомним, в июне 2019 года Вятрович заявил, что присоединяется к партии «Европейская солидарность», лидером которой является экс-президент Украины Пётр Порошенко. На минувших парламентских выборах эта партия набрала в районе 8% голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский, комментируя протесты против выполнения «формулы Штайнмайера», заявил, что экс-президент Украины Порошенко видит себя лидером другого майдана.

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