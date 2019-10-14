Эр-Рияд, 14 октября 2019, 19:58 — REGNUM Визит президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию проходит в теплой обстановке со всеми возможными почестями. В честь российского лидера король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд дал торжественный прием. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, который является членом делегации РФ.
«Визит президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию отличается теплотой обстановки, взаимопониманием и взаимным доверием. Нашего национального лидера встретили в Саудовской Аравии торжественно, как самого дорогого гостя», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Как отметил глава Чечни, в ходе визита уже подписано более 20 документов. Кадыров также рассказал о заявлении Путина о том, что сотрудничество обеих стран имеет цель укрепления безопасности и стабильности в мировой энергетике.