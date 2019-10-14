Москва, , 19:51 — REGNUM Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил по телефону со своим турецким коллегой Хулуси Акаром военную операцию «Источник мира», проводящуюся Турцией в Сирии.

Об этом 14 октября заявил журналистам министр обороны Турции Хулуси Акар.

По его словам, в ходе телефонного разговора с Сергеем Шойгу произошёл обмен мнениями, а также обсуждались шаги, которые надо принять в сложившейся ситуации.

«Мы поддерживаем интенсивные контакты по операции «Источник мира» с нашими партнёрами. Сегодня у меня была беседа с российским коллегой Сергеем Шойгу», — сказал Хулуси Акар.

Напомним, ранее помощник президента России Юрий Ушаков порекомендовал Турции не предпринимать на севере Сирии шагов, способных помешать политическому урегулированию.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября президент Турции Эрдоган официально объявил о начале военной операции на территории Сирии.

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