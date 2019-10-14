Киев, , 20:28 — REGNUM Прокурорам генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) запрещено подписывать любые ходатайства по делам, в которых фигурирует экс-президент Украины Пётр Порошенко, заявил 14 октября юрист Андрей Портнов на своём telegram-канале.

«Из недр генеральной прокуратуры сообщают, что руководители ГПУ запретили прокурорам подписывать любые ходатайства по делам Порошенко. За последнюю неделю по главному фигуранту всё полностью остановилось», — рассказал он.

Портнов добавил, что он и его команда начинают публичную кампанию за отставку генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Портнов позвал Порошенко на публичные дебаты в прямом эфире. Юрист хочет обсудить с бывшим президентом Украины 13 уголовных дел, возбуждённых против него.

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