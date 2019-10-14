Ереван, , 19:41 — REGNUM Конституционный суд Армении сегодня, 14 октября, в рабочем порядке принял решение отклонить рассмотрение проекта решения Национального собрания о лишении полномочий председателя суда Грайра Товмасяна, сообщает пресс-служба аппарата Конституционного суда.

Грайр Товмасян civilnet.am

«Принятое в рабочем порядке решение Конституционного суда будет опубликовано в предусмотренных законом сроках», — отмечено в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутаты парламента Армении в ходе тайного голосования 4 октября одобрили инициативу правящей фракции «Мой шаг» по лишению Грайра Товмасяна полномочий председателя КС и обратились с данной инициативой в Конституционный суд.

«Новости Армении» напоминает, что фракция «Мой шаг» представила в парламенте несколько обоснований для лишения Товмасяна полномочий. В частности, первой причиной является то, что действующий председатель КС продолжительное время являлся членом бывшей правящей Республиканской партии Армении и с 2010 года занимал несколько ключевых должностей, что может вызвать сомнение в его беспристрастности.

В качестве второй причины было указано на родство председателя КС с одним из адвокатов экс-президента Роберта Кочаряна Арамом Орбеляном. Фактически, речь идет о замалчивании факта родства и не постановке вопроса о самоотводе.

Третье обоснование заключается в том, что ранее Товмасян делал заявления и высказывал мнение относительно событий 1 марта 2008 года и последующих судебных процессов.

И последнее. Ввиду того, что в период событий 1−2 марта 2008 года Товмасян занимал государственный пост, то возникает вопрос о его беспристрастности в качестве судьи Конституционного суда при рассмотрении дела Кочаряна. Исходя из этого, по словам депутата, Товмасян должен был поднять вопрос о своем участии в рассмотрении этого дела до принятия его к рассмотрению, что сделано не было.

Грайр Товмасян выступил с заявлением и отметил, что данная инициатива имеет политическую и субъективную направленность. Он отказался участвовать в обсуждении этого вопроса в парламенте.

На рассмотрении Конституционного суда Армении находится обращение защиты экс-президента Армении Роберта Кочаряна, который обвиняется в свержении конституционного строя в марте 2008 года и находится под арестом. Сторона защиты обратилась в Конституционных суд по вопросу о том, что экс-президента Армении не может быть подвергнут уголовному преследованию, так как обладает иммунитетом.

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