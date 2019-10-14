Москва, , 19:36 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский впервые за время своего пребывания на посту главы государства попал в тяжёлую ситуацию, из которой пока не видно простого выхода. Об этом заявил председатель экспертного совета фонда «Мастерская евразийских идей» Григорий Трофимчук в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Говорилось, что он поехал куда-то ближе к Донбассу разводить руками, в ручном режиме. Он испугался как националистов, так и республик на востоке Украины. Ему некуда деваться!» — заявил Трофимчук.

14 октября в Киеве проходит марш в честь 77-летия создания Украинской повстанческой армии (организация, деятельность которой запрещена в РФ). На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский уехал в Донбасс, где по-прежнему не удаётся начать отвод войск.

После недели саботажа украинской стороной штаб Операции объединенных сил (ООС) Украины 14 октября объявил, что ополченцы, «имитируя готовность к разведению сил и средств», обстреляли из гранатометов различных систем на участке разведения в районе Золотого, тем самым сорвав подготовку к разведению войск.