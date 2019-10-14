Люксембург, , 20:27 — REGNUM Встреча лидеров стран «нормандской четвёрки» может состояться в ноябре 2019 года, если Россия согласится на предложенные даты, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в Люксембурге, сообщило 14 октября издание «Европейская правда».

Пристайко отметил, что встреча может состояться после семидневного соблюдения режима тишины в Донбассе, а также разведения сторон конфликта.

«У нас есть некоторые даты … мы стремимся к середине следующего месяца, где-то около середины ноября», — сообщил он.

Пристайко добавил, что это «последняя честная попытка» Украины следовать путём Минских соглашений. Если она не сработает, украинская сторона намерена «искать какой-то план Б», отметил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов менять форматы переговоров по Донбассу, если «минский» или «нормандский» форматы не дадут результата.

Читайте ранее в этом сюжете: Зеленский готов изменить формат переговоров с Россией