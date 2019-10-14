Москва, , 19:32 — REGNUM Украинские неонацисты будут вносить смуту в политическую жизнь Украины, пока их не остановят. Об этом заявил депутат Государственной думы РФ Леонид Калашников в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Парламентарий уверен, что украинские радикалы никогда не прекратят бесчинства сами по себе. Поэтому власть Украины обязана решить эту проблему.

«История повторяется. На Украине разбудили джинна, который мешает реализовывать национальные интересы. Назад этих молодчиков не загонишь. Националистический угар, президент Украины связан по рукам. Он не может провести реальные действия. Они сами по себе не успокоятся. Надо показать решительные действия», — сказал Калашников.

Также депутат Госдумы РФ высказал мнение, что у президента Украины Владимира Зеленского есть все ресурсы, чтобы ликвидировать организованный неонацизм у себя в стране. Ведь он контролирует парламент и правительство страны, заявил Калашников.

«Хотя бы объяви — сдайте оружие или в течение трёх дней мы придём и арестуем. Рано или поздно эта бомба взорвётся. Завтра антивенгерские, антирумынские, антипольские митинги начнутся», — отметил парламентарий.

Читайте ранее в этом сюжете: «Самое страшное для Зеленского — это российское телевидение»