Бишкек, , 19:26 — REGNUM Арестованный по обвинению в коррупции бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил о том, что устроит голодовку в том случае, если его попытаются принудительно доставить в суд, передает «24.kg».

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По словам адвоката экс-главы государства, такая форма протеста может негативно сказаться на состоянии здоровья Атамбаева, которое пока что остается стабильно удовлетворительным.

«Во-первых, применение принудительного привода в отношении человека, находящегося в изоляторе, незаконно. Во-вторых, могут быть отрицательные последствия. Если правительство хочет такого исхода, пусть продолжает этот спектакль», — подчеркнул Замир Жоошев.

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