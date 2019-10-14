Эр-Рияд, , 19:17 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подарил королю Саудовской Аравии Сальману бен Абделю Азизу Аль Сауду охотничьего камчатского кречета. Подарок был сделан во время официального визита Владимира Путина в королевство.

В ходе переговоров Владимир Путин рассказал саудовскому королю, что на Камчатке создан специальный центр по разведению данных птиц и они очень хороши для охоты.

«Кречет, очень хороший. На Камчатке мы создаем центр по разведению», — сказал президент России.

Король Сальман тепло поблагодарил российского лидера и в ответ вручил ему картину.