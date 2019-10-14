Москва, , 19:15 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский фактически признал, что киевские власти уже не способны спасти репутацию своего государства. Об этом заявил председатель экспертного совета фонда «Мастерская евразийских идей» Григорий Трофимчук в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Зеленский призвал радикалов, которые сейчас беснуются на улицах Киева и, я думаю, не только одного Киева , — не создавать картинку для российского телевидения. Вот что для них самое страшное — российское телевидение! Это косвенное доказательство нашего здесь профессионализма. А то, что Украина сама и внутри себя, и вокруг себя создала как государство на столетие вперёд такого рода имидж — это Зеленского абсолютно не волнует», — заявил Трофимчук.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский накануне Дня защитника страны обратился к гражданам с призывом не поддаваться на провокации ультраправых во время митингов 14 октября, которые, по его мнению, будут «делать картинку» для российского телевидения.