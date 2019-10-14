Ашхабад, , 18:52 — REGNUM Туркменские и белорусские власти до конца 2019 года подготовят «дорожную карту» по спорным вопросам, касающимся ситуации вокруг Гарлыкского горно-обогатительного комбината. Об этом на пресс-конференции заявил вице-премьер-министр Белоруссии Игорь Ляшенко, передает «Хроника Туркменистана».

Высокопоставленный белорусский чиновник отметил, что такая договоренность достигнута по итогам переговоров между президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым и президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

ИА REGNUM напоминает, что Туркмения отказывается платить белорусской компании «Белгорхимпром» за строительство Гарлыкского горно-обогатительного комбината. Из-за этого, а также по причине отказала туркменской стороны от наладки оборудования белорусскими специалистами, предприятие может производить лишь 2% от запланированного объема продукции.