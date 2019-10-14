Дамаск, , 18:51 — REGNUM Американские военные, находящиеся в северных районах Сирии, получили приказ покинуть страну, сообщает 14 октября Agence France-Presse со ссылкой на неназванного чиновника США.

Более подробной информации по этому вопросу агентство не приводит.

Напомним, ранее военные США ушли из ряда районов на севере Сирии, где Турция планировала свою военную операцию «Источник мира». После этого сирийские курдские формирования остались без военно-политического прикрытия США.

Ранее СМИ сообщали, что американские военные посты замечены у переправ через Евфрат, где они прикрывали отход своих коллег.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября Турция начала военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии. Операция направлена против сирийских курдов и Рабочей партии Курдистана (РПК).

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