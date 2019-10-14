Санкт-Петербург, , 18:49 — REGNUM В Санкт-Петербурге в 2020 году планируется увеличить ввод социальных объектов втрое по сравнению с прошлым 2018 годом. Это будет сделано либо за счет нового строительства, либо за счет приобретения уже построенных частным бизнесом объектов. Об этом говорилось сегодня, 14 октября, на заседании правительства Санкт-Петербурга.

В Смольном отметили, что до 2024 года Петербургу необходимо получить 314 новых социальных объекта, в том числе 181 детский сад, 98 школ и 35 поликлиник.

Как сообщили в городском правительстве, в одобренном сегодня законопроекте «О бюджете Санкт-Петербурга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» учтены все взятые городом на себя социальные обязательства.

Губернатор Александр Беглов назвал ликвидацию дефицита объектов социальной инфраструктуры в числе шести приоритетных направлений для бюджета.

«Краеугольным камнем нашей бюджетной политики остается неукоснительное исполнение всех социальных обязательств», — заявил Александр Беглов.

В 2020 году расходы по направлению «социальный город» составят в бюджете Санкт-Петербурга 440 млрд рублей, что на 5% больше, чем в текущем году.

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Как сообщало ИА REGNUM, главы российских регионов, где наблюдается несвоевременный ввод в строй социальных объектов, должны представить премьер-министру Дмитрию Медведеву письменный отчет о причинах задержек.