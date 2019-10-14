Москва, , 18:20 — REGNUM В Москве изучают кандидатуру Джона Салливана на должность посла США для выдачи предварительного согласия. Об этом 14 октября сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Американцы уже официально назвали кандидата. Российская сторона рассматривает эту кандидатуру», — приводит его слова РИА Новости.

Ушаков обратил внимание на нестандартность ситуации, когда человека переводят на должность посла с поста первого заместителя госсекретаря.

«Послы иной раз возвращались на эту должность в Госдепартамент, но чтобы с этой должности послом — это достаточно редко», — отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Джона Салливана на должность чрезвычайного и полномочного посла России. Теперь его назначение должен одобрить Сенат США.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп предложил Салливана на пост посла в России