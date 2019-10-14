14 октября 2019 | Время чтения 3 мин

По мере того, как в последние месяцы здоровье главы Сербской церкви ухудшалось, обострились интенсивные дискуссии на тему его преемника. Для Русской церкви наиболее подходящим кандидатом и наиболее подходящей заменой, безусловно, является епископ Бачский Ириней, который мудро и мужественно защищает интересы Русской церкви на общеправославном уровне.

Сергей Попов, , 18:18 — REGNUM



Епископ Бачский Ириней Pravoslavie.ru

Элладская (греческая) православная церковь признала право патриарха Константинопольского Варфоломея одобрять автокефалию церквям, сообщил по окончании архиерейского собора митрополит Яннинский Максим. Признание автокефалии украинской церкви со стороны элладской дополнительно усложняет ситуацию на внутриправославном уровне.

Известно, что Вселенский патриарх Варфоломей оказал давление на архиепископа и архиереев Греческой церкви, чтобы признать его право предоставлять автокефалию церквям. Запугивание и шантаж — не единственный способ, с помощью которого Варфоломей борется за привязанность православных церквей в борьбе с святейшей Московской патриархией. Одна из попыток завоевать симпатии местных православных церквей в своих раскольнических амбициях состояла в том, чтобы пригласить сестринскую Сербскую православную церковь отпраздновать 800-летие своей автокефалии в Никее на мероприятии, организованном Вселенским патриархатом.

По данным некоторых сербских СМИ, Варфоломей направил письмо с приглашением отпраздновать автокефалию Сербской церкви патриарху Сербскому Иринею еще в начале сентября этого года. На это письмо Варфоломей не получил ответа, из-за чего он повторил свое письмо в конце сентября и снова пригласил патриарха Сербского и всех архиереев вместе отпраздновать 800-летие автокефалии Сербской церкви в Никее 12 и 13 октября. Однако даже после второго письма последовал «холодный душ» для Варфоломея. Священный Синод Сербской православной церкви (СПЦ) принял решение о том, что ни один из епископов не поедет в Никею.

«Такое решение принял Священный Синод, который поддерживает официальные контакты и сотрудничество с братскими поместными церквями», сообщил сербским СМИ епископ Ириней (Булович), член Синода и пресс-секретарь СПЦ.

«Есть две причины такого решения — практические сложности, так как только недавно закончилось многодневное празднование в Жиче, Печи и Белграде. Так как приглашение Константинопольского патриархата мы получили всего за несколько дней до мероприятия, невозможно было даже передать его всем епископам. С другой стороны, есть принципиальная причина — наша Церковь отмечает не 800-летие рукоположения в епископы Святого Савы, как было указано в приглашении Константинопольского патриархата, а 800-летие автокефалии нашей Церкви. Хиротония Святого Савы в нашем понимании — лишь часть общего события, которое мы отмечаем», — заявил епископ Бачский Ириней.

Этот сербский епископ известен своей прежней близостью с Вселенским патриархом, но после раскольнических усилий Варфоломея он полностью дистанцировался и усилил свое общение с главой Русской православной церкви патриархом Кириллом и неоднократно посещал Московскую патриархию.

По мере того, как в последние месяцы здоровье главы Сербской церкви ухудшалось, обострились интенсивные дискуссии на тему его преемника. Для Русской церкви наиболее подходящим кандидатом и наиболее подходящей заменой, безусловно, является епископ Бачский Ириней, который мудро и мужественно защищает интересы Русской церкви на общеправославном уровне, что доказывается и фактом того, что Владыка Ириней, являющийся членом Синода СПЦ, полностью нейтрализовал приглашение Вселенского патриарха на празднование Автокефалии СПЦ в Никее.

Серьезным препятствием для избрания епископа Бачского Иринея главой Сербской православной церкви является тот факт, что у президента Республики Сербия Александра Вучича, удостоенного недавно высочайшего церковного признания — ордена Святого Савы, есть свой кандидат на этот пост. Президент Сербии, чье влияние в Сербской церкви огромное, открыто лоббирует, чтобы будущим лидером СПЦ был избран его близкий друг, а многие считают его и родственником — митрополит Загребский и Люблянский Порфирий, который уже считается самым серьезным кандидатом. Епископ Порфирий намного моложе, чем другие потенциальные кандидаты, имеет большой опыт работы со СМИ, его глубоко уважает молодежь и широкая общественность. Кроме того, против него не было компромата в СМИ, и он гораздо более доступен «обычному» верующему, чем его духовный отец епископ Бачский Ириней.

Наши источники в верхах Русской церкви опасаются, что епископ Бачский Ириней, идеальный для них кандидат на должность патриарха Сербского, может отказаться от борьбы за пост главы СПЦ из-за того, что среди сербских епископов не пользуется такой репутацией, как митрополит Порфирий, тем более в администрации президента. По их словам, такое решение может поставить под сомнение признание автокефальной украинской церкви.