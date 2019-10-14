Москва, , 18:12 — REGNUM Председатель правительства России Дмитрий Медведев заявил о срочной необходимости разобраться в причинах роста смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в 36 субъектах Федерации. Об этом Медведев заявил на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

Медведев констатировал, что в 49 субъектах Федерации смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снизилась, и это очень хорошо. Но вот опасения вызывают 36 регионов, где данный показатель не снижается, а растет.

«Нужно обсудить, с чем это связано и какие меры принять», — сказал Медведев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на том же заседании Медведев подверг критике губернаторов, которые искажают статистику причин смертности в своих регионах.