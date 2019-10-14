Челябинск, , 18:07 — REGNUM В Челябинске 14 октября приступила к своим обязанностям новый руководитель городского комитета по управлению имуществом и земельным отношениям. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Комитет возглавила Оксана Шейкина, которая с 2015 года была заместителем его председателя. Она родилась в Челябинске. Уральскую академию государственной службы, возглавляла отдела исполнения службы судебных приставов. А с 2012 по 2015 год была заместителем руководителя городского контрольно-ревизионного управления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее комитет возглавлял Сергей Чигинцев. Он уволился в сентябре по собственному желанию.

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