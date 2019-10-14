Киев, , 18:39 — REGNUM «Формула Штайнмайера» в ближайший год не будет реализована, заявила депутат от фракции «Слуга народа» в Верховной раде Марина Бардина 14 октября в эфире телеканала «Громадське».

Парламентарий утверждает, что разведение сил в Донбассе не происходит из-за несоблюдения режима тишины.

«А если мы сейчас видим нарушение тишины, когда мы говорим о возможном разведении, которое нам также необходимо, и происходит определенное затягивание, то я думаю, что реализация формулы будет возможна даже не в ближайшее время», — заявила она.

Позже Бардина добавила, что под «ближайшим временем» подразумевает год.

Напомним, ранее разведение сил в районе населённых пунктов Золотое и Петровское было сорвано украинской стороной.

Читайте также: Путин заявил о неспособности Зеленского обеспечить развод войск в Донбассе

Как сообщало ИА REGNUM, представители ДНР и ЛНР намерены вновь поднять вопрос о дате возобновления разведения сил.

Читайте ранее в этом сюжете: ДНР и ЛНР поднимут в Минске вопрос о новой дате разведения войск