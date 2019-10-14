Киев, 14 октября 2019, 18:39 — REGNUM «Формула Штайнмайера» в ближайший год не будет реализована, заявила депутат от фракции «Слуга народа» в Верховной раде Марина Бардина 14 октября в эфире телеканала «Громадське».
Парламентарий утверждает, что разведение сил в Донбассе не происходит из-за несоблюдения режима тишины.
Позже Бардина добавила, что под «ближайшим временем» подразумевает год.
Напомним, ранее разведение сил в районе населённых пунктов Золотое и Петровское было сорвано украинской стороной.
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Как сообщало ИА REGNUM, представители ДНР и ЛНР намерены вновь поднять вопрос о дате возобновления разведения сил.
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