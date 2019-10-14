Рига, , 18:03 — REGNUM Движение автотранспорта в центре столицы Латвии Риги 16 октября будет значительно ограничено, сообщает сегодня, 14 октября, латвийский новостной портал Mixnews, приводя с десяток улиц и площадей, где движение будет полностью или частично запрещено, полностью исключена парковка автотранспорта.

В связи с визитом президента Украины Владимира Зеленского в Латвию также планируется в случае необходимости приостановить и движение судов по городскому каналу. Кроме полиции порядок в этот день на улицах Риги будут поддерживать национальные вооружённые силы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 октября Зеленского в Риге планируют принять представители всех ветвей власти, он также намерен посетить украинскую школу, встретиться с украинской диаспорой и сходить в так называемый «музей оккупации», в котором ему расскажут о «50-летней оккупации Латвии и Прибалтики Советским Союзом».

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