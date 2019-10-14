Цхинвал, , 18:01 — REGNUM 14 октября подразделения российской военной базы в Южной Осетии подняты по тревоге в рамках итоговой проверки соединения за 2019 учебный год. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Итоговую проверку на полигоне Дзарцем пройдут более 1,5 тыс. военнослужащих базы. В ходе практических действий служащие выполнят контрольные стрельбы из вооружения реактивных систем залпового огня «Град», самоходных артиллерийских установок «Акация», танков Т-72Б, боевых машин пехоты БМП-2, противотанковых ракетных комплексов и минометов и стрелкового оружия. Всего будет задействовано около 400 единиц вооружения и военной техники.