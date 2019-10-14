Дамаск, 14 октября 2019, 18:00 — REGNUM Подконтрольная Турции «Сирийская национальная армия» при поддержке турецких военных начала наступление на город Манбидж на северо-востоке Сирии, сообщает 14 октября телеканал Al Нaber.
О подробностях этой наступательной операции не сообщается.
Напомним, к операции «Источник мира» Анкара привлекла целый ряд группировок сирийских боевиков, ранее воевавших против Дамаска вместе с радикальными джихадистскими структурами.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сирийский город Манбидж, контролируемый сейчас курдскими формированиями, будет передан «его настоящим арабским хозяевам».
Как сообщало ИА REGNUM, Турция с 9 октября проводит военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии, направленную против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и формирований сирийских курдов.
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