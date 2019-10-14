Екатеринбург, , 18:01 — REGNUM Уникальный опыт проведения общегородского опроса в Екатеринбурге по выбору места строительства храма в честь святой Екатерины станет предметом пристального изучения. Об этом заявил полномочный представитель главы государства в Уральском федеральном округе Николай Цуканов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе аппарата УрФО.

Николай Цуканов отметил, что высокая явка горожан на опрос свидетельствует о неравнодушии и активности жителей Екатеринбурга, которые любят свой город.

«Опрос преподнес еще один важный урок. Любую самую сложную проблему можно решить мирно и цивилизованно, без столкновений и конфликтов. Уверен, что этот уникальный опыт будет предметом самого пристального изучения», — заявил Николай Цуканов.

Как сообщало ИА REGNUM, в опросе по выбору места строительства для нового храма в Екатеринбурге приняли участие более 97 тыс. горожан. Опрос проходил в воскресенье, 13 октября, с 08:00 до 20:00 по местному времени.

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Гражданам предлагали выбор из двух площадок, и большинство участников опроса предпочли видеть храм в честь святой Екатерины на месте бывшего Приборостроительного завода.

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