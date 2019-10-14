Москва, , 17:54 — REGNUM Избиратели на Украине в подавляющем своём большинстве поддерживают урегулирование конфликта в Донбассе, однако политические элиты всячески стараютсяя этого не замечать. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Говорят, что 73% людей выступили за мир (на основании голосования за Зеленского). А я утверждаю, что за мир выступило гораздо больше. 73% проголосовали за Зеленского, плюс 13%, которые проголосовали за Медведчука», — заявил Килинкаров.

«86% — какая ещё нужна поддержка для того, чтобы реализовать то, что хотят избиратели? Почему нужно оглядываться на тех, кто грабит эту страну пять лет? Грабил, её оскорблял», — подчеркнул он.