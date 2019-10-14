Рига, 14 октября 2019, 17:53 — REGNUM В зданиях латвийского парламента часть сотрудников канцелярии не работают из-за аварийного состояния помещений, а эксперты проводят их оценку. При этом не известно, во сколько ремонт Сейма обойдётся бюджету, сообщает сегодня, 14 октября, латвийское новостное агентство LETA.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, основное помещение латвийского парламента было отремонтировано три года назад, однако другие из парламентского комплекса — сорок лет назад. Речь идёт о помещениях, в которых работали парламентские фракции, комиссии, юридическое бюро и другие службы. В том числе и так называемый зал подарков, в котором председатель парламента по устоявшейся традиции принимал проект бюджета на следующий год.
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