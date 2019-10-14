Рига, , 17:53 — REGNUM В зданиях латвийского парламента часть сотрудников канцелярии не работают из-за аварийного состояния помещений, а эксперты проводят их оценку. При этом не известно, во сколько ремонт Сейма обойдётся бюджету, сообщает сегодня, 14 октября, латвийское новостное агентство LETA.

«Когда мы поняли, что здание Сейма находится в состоянии, внушающем опасения, мы сами обратились в Государственное бюро по контролю за строительством, чтобы были проведены дополнительные экспертизы», — заявила сегодня спикер парламента Инара Мурниеце.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, основное помещение латвийского парламента было отремонтировано три года назад, однако другие из парламентского комплекса — сорок лет назад. Речь идёт о помещениях, в которых работали парламентские фракции, комиссии, юридическое бюро и другие службы. В том числе и так называемый зал подарков, в котором председатель парламента по устоявшейся традиции принимал проект бюджета на следующий год.

Читайте ранее в этом сюжете: Из-за аварийности помещений запрещена работа в части парламента Латвии