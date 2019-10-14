Тбилиси, , 17:51 — REGNUM Оппонирующая нынешним властям Грузии Лейбористсткая партия 14 октября провела в Тбилиси акцию протеста против действий Турции в Сирии и выразила солидарность курдскому народу.

Акция прошла у посольста Турции в Тбилиси, и на нее лидер грузинских лейбористов Шалва Нателашвили, его соратники и несколько сторонников пришли с плакатами с надписями на грузинском и английском языках: «Прекратить агрессию Турции», «Солидарность курдскому народу».

«Сегодня, в день, когда Грузия празднует Светицховлоба (так здесь именуют и отмечают день Покрова Пресвятой Богородицы), наверное, самым благородным делом будет объявление солидарности нашим курдским братьям и сестрам, которых прямо сейчас бомбит турецкая авиация. На территории Сирии бомбят их мирные города и села, погибает гражданское население. Мы требуем от правительства Турции немедленного прекращения боевых действий и вывода вооруженных сил из зон проживания курдов, с тех территорий, на которых живет очень героический и сильный народ, внесший огромный вклад в победу над исламским государством», — заявил лидер лейбористов Грузии.

По оценке выступившего на акции с обращением к турецким властям Шалвы Нателашвили, военные действия Турции в Сирии ведутся очень близко от грузинской границы, на расстоянии каких-то 400−500 километров, и создают угрозу безопасности Грузии.

Он назвал ошибочным решение президента США Трампа о выводе американских войск из Сирии, что и спровоцировало Турцию на начало военных действий.

Шалва Нателашвили одобрил решение обеих партий США, осудивших решение Трампа и военные действия Турции и готовящих законопроект о санкциях против Анкары.

По его же мнению, эта ситуация усилила позиции России в Сирии, и в результате всего этого «больше всего выиграла Россия».