Тбилиси, 14 октября 2019, 17:51 — REGNUM Оппонирующая нынешним властям Грузии Лейбористсткая партия 14 октября провела в Тбилиси акцию протеста против действий Турции в Сирии и выразила солидарность курдскому народу.
Акция прошла у посольста Турции в Тбилиси, и на нее лидер грузинских лейбористов Шалва Нателашвили, его соратники и несколько сторонников пришли с плакатами с надписями на грузинском и английском языках: «Прекратить агрессию Турции», «Солидарность курдскому народу».
По оценке выступившего на акции с обращением к турецким властям Шалвы Нателашвили, военные действия Турции в Сирии ведутся очень близко от грузинской границы, на расстоянии каких-то 400−500 километров, и создают угрозу безопасности Грузии.
Он назвал ошибочным решение президента США Трампа о выводе американских войск из Сирии, что и спровоцировало Турцию на начало военных действий.
Шалва Нателашвили одобрил решение обеих партий США, осудивших решение Трампа и военные действия Турции и готовящих законопроект о санкциях против Анкары.
По его же мнению, эта ситуация усилила позиции России в Сирии, и в результате всего этого «больше всего выиграла Россия».