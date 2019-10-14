, 17:50 — REGNUM Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев потребовал от губернаторов регионов прекратить вранье и манипуляции со статистикой смертности. С резкой критикой в адрес глав субъектов Медведев выступил сегодня, 14 октября, на заседании президиума совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам.

По словам Медведева, чиновники специально подгоняют данные о смертности под действующие нормативные акты, чтобы «не прилетело по голове».

Однако сокрытие данных и изменение показателей, касающихся причин смерти граждан в регионах, — это откровенное вранье в прямом смысле этого слова.

«Вот этого быть не должно. Вранье это необходимо прекращать», — сказал Медведев.

Тем же, кто не прислушается и в дальнейшем будет пойман на манипуляции статистикой, Медведев пригрозил весьма неприятными последствиями.