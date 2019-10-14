Пекин, , 17:48 — REGNUM В Пекине с визитом находится первый вице-премьер Таджикистана Давлатали Саид. С ним встретился и провел переговоры вице-премьер Госсовета КНР Ху Чуньхуа, сообщает 14 октября Синьхуа, отмечая, что центральной темой осуждения стало участие этой страны в китайской инициативе «Пояса и пути».

Высоко оценив состояние и тенденции в китайско-таджикистанских отношениях, участники встречи высказались за дальнейшую реализацию договорённостей, достигнутых в ходе встречи в Бишкеке, на полях саммита ШОС, лидеров двух стран — председателя КНР Си Цзиньпина и президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

В практическом плане речь шла о углублении сотрудничества и активизации двусторонних торговых обменов, а также о содействии постоянному развитию всеобъемлющего стратегического партнёрства.

По заявлению Саида, его страну в наибольшей мере интересует торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество.