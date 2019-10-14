Могадишо, , 21:48 — REGNUM Во вторую годовщину смертоносных взрывов террористов-смертников 14 октября 2017 года в Сомали посланник Организации Объединенных Наций в стране напомнил мировому сообществу о жертвах этого нападения и подтвердил солидарность и приверженность всемирного органа всем представителям сомалийского народа. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Shabelle.

«Прошло два года с момента трагических событий 14 октября 2017 года, когда так много невинных мирных жителей были убиты и ранены в результате бессмысленного нападения со стороны экстремистов. Память все еще свежа в наших умах. Наши мысли обращаются к семьям погибших в результате нападения, а также к немногим выжившим. Их стойкость и воля перед лицом таких невзгод являются свидетельством силы сомалийского духа», — заявил Специальный представитель Генерального секретаря по Сомали Джеймс Свон.

«Несмотря на такие бессмысленные террористические акты, Могадишо и остальная часть страны продолжают свой путь к миру и процветанию. Организация Объединенных Наций по-прежнему привержена поддержке всех сомалийцев на этом пути», — добавил он.

В результате атаки 14 октября 2017 года погибли по меньшей мере 587 человек, она считается самым смертоносным террористическим взрывом в Африке с применением самодельных взрывных устройств. Еще сотни мирных жителей были ранены в результате взрыва.