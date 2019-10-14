Аддис-Абеба, , 21:41 — REGNUM По словам Федерального министра продовольствия и сельского хозяйства Германии Юлии Клекнер, Германия стремится поддержать усилия Эфиопии по сохранению и развитию ее природных ресурсов в условиях нарастающей обеспокоенности по поводу негативного влияния изменения климата. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс ENA.

Министр с более чем 20 высокопоставленными немецкими делегатами, включая ученых и представителей частного сектора, посетила Сельскохозяйственный исследовательский центр Холета в окрестностях Аддис-Абебы.

Министр заявила, что «Германия и Африка, особенно Эфиопия, активно сотрудничают», в том числе в рамках инициативы G20 Compact with Africa (CwA) по содействию частным инвестициям в Африке.

Министр также заявила, что ее страна заинтересована в поддержке эфиопских фермеров, чтобы они собирали хорошие урожаи в качестве альтернативы богарному земледелию на фоне нарастающих проблем из-за изменения климата. Она отметила, что Германия расширяет финансовую и материальную поддержку развития сельского хозяйства в Эфиопии на основе обмена знаниями и технологическим опытом.

Ожидается, что германская делегация также посетит Эфиопский институт биоразнообразия (EBI).