Аддис-Абеба, , 21:58 — REGNUM Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и президент Египта Абдул Фаттах ас-Сиси провели незапланированные телефонные переговоры. Дискуссия между двумя лидерами была, в основном, сосредоточена на ранее потерпевших провал переговорах, которые ведутся в отношении плотины ГЭС «Возрождения» Эфиопии. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

Ранее в администрации премьера заявляли, что Эфиопия отклонила представленное Египтом новое предложение по заполнению плотины. Власти Эфиопии заявили, что это предложение перешло «все допустимые границы». Президент Египта заявил о намерении провести переговоры с лидером Эфиопии напрямую, чтобы наконец-то достигнуть хоть какого-то прогресса в этом вопросе.

Премьер-министр Абий Ахмед поблагодарил президента Египта за поздравительное послание, направленное им в связи с получением Ахмедом Нобелевской премии мира 2019 года. Абий Ахмед был удостоен премии мира Нобелевским комитетом за достижение мира и международного сотрудничества.