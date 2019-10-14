Киев, , 17:28 — REGNUM

Для Украины в ее нынешнем виде посещение премьер-министром концерта неонацистской группы — вполне естественное явление, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 14 октября, комментируя сообщения о посещение Алексеем Гончаруком концерта группы «Сокира Перуна».

Ранее украинское издание «Страна» сообщила, что организатором концерта, в ходе которого Гончарук сфотографировался на фоне нацистской символики, был Алексей Медведько, обвиняемый в убийстве Олеся Бузины.

«На мой взгляд, ничего из ряда вон выходящего не произошло, всё естественно и предсказуемо. На Украине в том её виде, как она есть сегодня, для представителя власти естественным является ходить на концерты групп типа «Сокира Перуна». Возможно, для человека с фамилией Зеленский здесь есть некие ограничения, но вот для человека с фамилией Гончарук нет никаких.

А тот факт, что данный конкретный Гончарук — премьер-министр, лишь говорит о том, насколько глубоко ультраправые шовинистические взгляды укоренены в современном украинском обществе, с одной стороны, и, с другой, — насколько украинская элита даже в своём сегменте «шовинизм-лайт» плевать хотела на внешнее (зарубежное) восприятие её действий.

Так что неонацистская символика и приятельство с теми, кто готов физически обрубать все то и всех тех, кто не укладывается в прокрустово ложе «украинства», ещё долго будут составлять в этой стране антураж власти — до тех пор, пока саму Украину не «обрубят», — отметил Михаил Демурин.