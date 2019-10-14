Пекин, , 17:27 — REGNUM В Китае вышла Белая книга по вопросам продовольственной безопасности, выпущенная Пресс-канцелярией Госсовета КНР, сообщает 14 октября Синьхуа.

В документе указывается на необходимость продовольственной помощи развивающимся странам в рамках сотрудничества по линии Юг-Юг, которую Китай и дальше намерен оказывать по мере своих возможностей. Отдельно указывается на важность сотрудничества в продовольственных вопросах со странами, которые находятся на маршруте «Пояса и пути» и активно участвуют в этом глобальном проекте. В его рамках планируется создание новой международной платформы продовольственного сотрудничества.

Поддержку получат внутренние продовольственные предприятия в таких вопросах, как выход на международные рынки и рациональное использование ресурсов. Отдельно указывается, что Китай намерен защищать правила ВТО и делать ситуацию международной продовольственной безопасности более надежной для обеспечения стабильности ситуации с продуктами питания во всем мире.