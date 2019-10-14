Пекин, , 17:23 — REGNUM Высокую оценку итогам китайско-индийских переговоров на высшем уровне дал глава МИД КНР Ван И, который заявил, что поездка председателя КНР Си Цзиньпина создала между странами новую платформу для добрососедства в Южной Азии и открыла новые перспективы региональному сотрудничеству, сообщает 14 октября Синьхуа.

Руководитель китайской дипломатии солидаризовался с выводом Си Цзиньпина о том, что китайско-индийские отношения вышли за двусторонние рамки и имеют важное и далеко идущее стратегическое значение. Он обратил внимание на достигнутую Си Цзиньпином и индийским премьер-министром Нарендрой Моди договоренность о создании механизма экономического и торгового диалога и усилении сопряжения стратегий развития двух стран.

Лидерами двух стран приняты меры по координации действий и деятельности в рамках многосторонних механизмов — «Группы двадцати», БРИКС, ШОС, а также группу РИК — Россия, Индия, Китай. Достигнуто согласие о совместной защите международной системы во главе с ООН от посягательств сторонников однополярного доминирования.