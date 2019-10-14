Москва, , 17:21 — REGNUM Уехав в Донбасс на фоне шествий в Киеве, президент Украины Владимир Зеленский поставил себя в опасное политическое положение. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Сегодня такие масштабные мероприятия проходят в Киеве. Президент улетает в Донбасс. Второе главное действующее лицо (Порошенко) улетает в Лондон. Я не понимаю, что задержало его в Лондоне? Но его в Украине нет. В это время там проходят мероприятия, которые (активно) финансируются и организовываются. И чем это всё закончится, никто пока не знает», — заявил Килинкаров.

14 октября в Киеве проходит марш в честь 77-летия создания Украинской повстанческой армии (организация, деятельность которой запрещена в РФ). На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский уехал в Донбасс, где по-прежнему не удаётся начать отвод войск.