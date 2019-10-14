Рига, , 17:17 — REGNUM Портал LSM сообщает, что в преддверии съезда своей Социал-демократической партии «Согласие», экс-мэр Риги, ныне депутат Европарламента, Нил Ушаков не готов выдвинуть свою кандидатуру на роль лидера партии. Он готов активно работать в Правлении, если будет избран. В качестве официальной причины названа невозможность совмещать должность лидера партии и обязанности депутата ЕП.

На пост крупнейшей оппозиционной партии, в отсутствии Ушакова, претендуют Янис Урбанович — политический отец экс-мэра Риги, которого он и привёл в латвийскую политику, выдвинут 7 региональными отделениями партии, Вячеслав Домбровский, бывший научный руководитель латвийского отделения фонда Сороса, экс министр образования и экономики, перебежчик из партии Единство, выдвинут одним региональным отделением, и Андрис Морозовс, выдвинутый депутатом Сейма Игорем Пименовым.

Сегодня коалиция социалистической партии Латвии и «Согласия» имеет самую крупную фракцию в латвийском Сейме, состоящую из 23 депутатов, и играет в этой коалиции абсолютно доминирующую роль.

Никогда «Согласие», уже три раза выигравшее выборы в Сейм, но не набиравшее абсолютное большинство, не получало право сформировать кабинет. Это право всегда блокировалось коалицией большинства латышских партий.

Второй новостью накануне выборов нового лидера партии, стало заявление лидера фракции «Согласия» в Сейме Яниса Урбановича о возможном выходе из коалиции в рижской думе. Если это произойдёт, закончится эпоха «вечной русской» коалиции в муниципалитете латвийской столице, находящейся у власти с 2009 года.