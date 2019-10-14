Мумбаи, Индия, , 17:15 — REGNUM Высокопоставленный деятель оппозиционного «Индийского национального конгресса» (ИНК) Малликарджун Кхарге обвинил правящую «Бхаратия джаната парти» (БДП) в бездействии и невыполнении предвыборных обещаний. Об этом 14 октября сообщило индийское новостное издание «NDTV Khabar».

Малликарджун Кхарге, выступая на митинге в городе Латур, штат Махараштра, подчеркнул: «На протяжении всей истории независимого развития страны «Индийский национальный конгресс» бережно хранил и отстаивал демократические устои нации». По словам оппозиционера, «Бхаратия джаната парти» во главе с премьер-министром Нарендрой Моди и министром внутренних дел Амитом Шахом смогла одержать победу на выборах лишь благодаря идеологии и принципам ИНК. «Пусть руководство БДП отчитается о своих достижениях за последние пять лет: правительство Махараштры не смогло даже выполнить свои предвыборные обещания по поводу долгов крестьян», — добавил Малликарджун Кхарге.

Напомним, что в 2014 году нынешнее правительство Махараштры под руководством «Бхаратия джаната парти» пообещало простить долги почти миллиону местных крестьян. Общая сумма списанных долгов должна была составить 350 млрд рупий (примерно 4,92 млрд долларов), однако местным властям не удалось выполнить план даже наполовину. Очередные выборы в законодательное собрание Махараштры состоятся 21 октября 2019 года.