14 октября 2019 | Время чтения 8 мин

Можно сказать твёрдо – земельный вопрос добьёт Украину. Уже сейчас у Украины нет запаса прочности, позволяющего как-то разрешать нынешние конфликты. Нет институтов, создающих политическую среду, способную переводить деструктивные конфликты в конструктивные, развивающие, а не убивающие социум.

Александр Халдей, , 17:45 — REGNUM Современная Украина — это клубок кризисов, один другого страшнее. Это и несовпадение глубинных культурных кодов, разбивающее население Украины на территориальные фрагменты, которые невозможно сшить между собой без применения насилия и националистической диктатуры, и конфликт олигархических кланов, и воровская приватизация, и зашкаливающая системная коррупция, и фронда регионов, перешедшая в территориальный распад.

Передел Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

Всё вышеперечисленное уже поставило Украину на грань самоуничтожения — количество конфликтов интересов перешло в качество украинского общества, превратив его в перманентную гражданскую войну, вялотекущую в центре и активную на периферии. Однако на подходе очередной блок глубинных конфликтов, который наложится на все предыдущие и умножит их многократно, если не возведёт в степень. Это решение так называемого земельного вопроса, или земельная реформа, выражающаяся в приватизации земли.

Земельная реформа на Украине уже сейчас стала неотвратимым явлением. И одновременно она стала поводом для обозначения новых границ раскола в украинском обществе.

Передел земли

Уже сейчас согласно опросам 72% украинцев против продажи земли — это колоссальный электоральный ресурс, пройти мимо которого не может себе позволить ни одна политическая сила. За продажу земли — только 13%, причём противники такой реформы — это в основном жители сельских мест, где уже давно ничейной земли нет, вся она расписана по паям и фактически уже имеет хозяина, который просто так землю не отдаст.

Чтобы представить себе масштабы грядущего конфликта, связанного с новым переделом земли (а его начало — октябрь 2020 года), нужно понять, что Украина — последняя в мире страна, где остался колоссальный объём плодородных чернозёмов, находящихся в тёплом и подходящем для сельского хозяйства климате. Речь идёт о десятках миллионов гектаров плодородной земли. Земельный передел такого масштаба является событием мирового значения, ибо Украина — это 8,7% площади мировых чернозёмов.

Обостряет интерес к украинским чернозёмам тот факт, что, по данным ООН, в мире из-за неправильной обработки уже выбыло из оборота 33% почв, пригодных для сельского хозяйства. Появление нового земельного рынка таких масштабов, как Украина, приводит мировые финансовые структуры в невероятное возбуждение. Как бы ни сопротивлялись приватизации земли на Украине, в её нынешнем состоянии это, по сути, уже вопрос решённый.

Для проведения навязанной МВФ приватизации земли нынешней власти придётся идти на жёсткий конфликт с обществом, силой навязывая выгодное Западу решение земельного вопроса. Конфликт в элитах по этому поводу уже начался довольно давно, и его эскалация неизбежна. По сути, земельный конфликт станет неким контекстом, на фоне которого все прочие конфликты получат своё толкование и развитие.

Конфликт по поводу своего места в земельной реформе усилит войну регионов с центром, увеличив ещё больше их центробежный потенциал. Земельная реформа — это не однократное волевое решение, а целый комплекс решений, это технология, проектировать которую уже начали все политические силы Украины. В Раде времён Гройсмана подготовлено целых пять конкурирующих законопроектов по регулированию оборота земель. За каждым из них стоят мощные региональные кланы.

Верховная рада Украины Perohanych

Однако единого законопроекта нет, и вся работа в этом направлении давно заблокирована. Единственный законопроект, принятый в Раде к регистрации, трижды срывался правительством Гройсмана по срокам предоставления депутатам к рассмотрению. Именно он взят за основу Зеленским, и именно он предусматривает продажу земли иностранцам и лицам без гражданства с максимальным размером на одно физическое лицо в 500 га.

Однако принять закон об обороте земель, как того требует Земельный кодекс Украины, мало. Требуется провести громадную работу по составлению нового земельного кадастра, который в свою очередь станет основой для изменения всех прочих кадастров. Для такой работы требуются годы и колоссальные финансовые ресурсы. Работая над этим вопросом с 2013 года, уже удалось «освоить» 200 миллионов долларов из кредитов Всемирного банка, однако Государственный земельный кадастр Украины заполнен на 78%. Для завершения нужно ещё 100 миллионов долларов или 2,5 миллиарда гривен.

Не нужно забывать, что после составления кадастра лишь по официальным данным там останется 30% ошибок — а по факту намного больше. Для их исправления тоже потребуются время и деньги. Это несколько лет до той поры, когда система сможет считаться пригодной для запуска продаж.

В виде паёв на Украине оформлено 27,7 миллионов гектаров сельскохозяйственной земли. 14 миллионов продолжают находиться в собственности государства. Существует больше миллиона пайщиков, собственность которых может считаться выморочной из-за смерти или глубокого пенсионного возраста владельца, когда у паёв нет обозначенного наследника.

Кроме того, существует некоторый класс фермеров, которые сейчас работают на аренде и хотели бы стать собственниками земельных наделов. Таких арендаторов 60% землепользователей. Всех их характеризует одно общее свойство: им наплевать на продовольственную безопасность государства, на длительное сохранение земли и на правильные аграрные технологии севооборота и рекультивации земель. Их интересует только максимальная прибыль в краткосрочном периоде.

Сельское хозяйство на Украине

Именно отсюда возникают случаи, когда несколько лет подряд одни и те же участки земли засеиваются одними и теми же культурами, не давая ей отдыхать и приводя почву в истощение. Однако нынешняя система землепользования тоже никуда не годится, ибо позволяет не платить налоги с 32% земли сельхозназначения. Это порядка 10 миллионов га.

Ещё одним потенциальным игроком на рынке сельскохозяйственных земель являются аграрные ТНК типа Monsanto. Вполне возможно, что на Украине будет принят китайский порядок для иностранных компаний, при котором они будут обязаны зарегистрировать на Украине местные компании, чтобы попадать под национальное законодательство.

Но так как законодательство ещё не готово, то коррупционные связи будут компенсировать пробелы и заполнять подобные бреши, что лишь усилит коррупционный фон и ещё больше повысит конфликтный потенциал в обществе. При этом такие суперкорпорации, не приходя в страну фактически, вполне могут навязать местным производителям использование своей продукции, покупая у них урожай, но взамен переводя на свои сорта ГМО. Именно для этого и нужна украинская земля уже не аграрным, а финансовым ТНК, которые и являются владельцами ТНК аграрных.

А теперь давайте представим себе, что на весь комплекс вопросов по переделу власти и собственности на Украине наложится ещё комплекс проблем по переделу земли. Уже сейчас Аваков ради продавливания своих назначенцев на посты руководителей одесской и харьковской областей вывел на улицы Билецкого и поставил под угрозу срыва Минский процесс — со всеми исходящими рисками для Украины. Что же будет, когда сюда добавятся ещё и интересы передела земли?

Конфликт регионов и центра по вопросу участия в земельном переделе дополнит конфликты по вопросам распределения налогов, тарифов и бюджетных ассигнований. Земельная тема вовсю будет использована в политической борьбе на выборах. На селе сегодня живут и работают 13 миллионов человек. Это больше четверти населения Украины. Процессы интенсификации сельского хозяйства не требуют такого количества аграрного населения, и им придётся перебираться в города, где для них нет ни работы, ни жилья, ни денег на субсидии.

Иван Владимиров. Переезд выселенной семьи

Можно сказать твёрдо — земельный вопрос добьёт Украину. Уже сейчас у Украины нет запаса прочности, позволяющего как-то разрешать нынешние конфликты. Нет институтов, создающих политическую среду, способную переводить деструктивные конфликты в конструктивные, развивающие, а не убивающие социум.

Даже без земельной реформы на Украине полыхает гражданская война с растущим сепаратизмом регионов и защитной реакцией центра в виде тенденций силового подавления конфликтов. Если в эту топку бросить сейчас ещё и вязанку хвороста из проблем передела земли, то нужно быть очень большим оптимистом, чтобы видеть долгосрочную перспективу украинской государственности.

Как приводить в состав Украины Донбасс, если ко всем его опасениям добавится ещё и перспектива передела земли, управляемая коррумпированными киевскими элитами? Как удержать черниговщину и житомирщину? Как привести к покорности западенщину? Как удержать Юго-Восток? Кто будет посредником в решении конфликтов? Где тут защита интересов нынешних олигархических кланов, опирающихся на региональные потенциалы? Как удержать регионы от сепаратизма в такой ситуации?

Земельный вопрос для Украины в нынешнем её положении — это переезд в новый дом для человека с хронической гипертонией и астмой, у которого в прежнем доме разруха и капитальный ремонт, в одном крыле дома пожар, и к тому же он заболел пневмонией. Едва ли он при таких обстоятельствах переживёт переезд.

Земельная реформа на Украине окажется для большей части её населения лишь способом приобретения участка на кладбище. Вся Украина стала выморочным участком земли, у которого умер прежний владелец, и не оказалось наследников. Столыпинская земельная реформа привела Россию к революции и утрате государственности. Земельная реформа Зеленского способна вообще закрыть проект «Украина» как понятие.

Владмир Зеленский и земельная реформа Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Перефразируя старый одесский анекдот об отъезжающих в Израиль евреях, можно описать стремительно надвигающееся украинское будущее: Надпись от руки на листке бумаги в Борисполе: «Последнему украинцу, покидающему Украину, просьба выключить свет в аэропорту».

Только вот нам от этого почему-то совсем не смешно. Украина — это всё-таки часть Большой исторической России, как и Белоруссия, хотя бы потому, что мы исторически одна страна и за неё погибли наши деды и прадеды. И нам совсем не безразлично, какая трагедия части нашего народа разворачивается на наших глазах. Особенно если понимать, что эту трагедию они соорудили себе сами своими собственными руками.