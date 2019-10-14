Псков, , 17:07 — REGNUM В Псковской области 18 октября ждут куратора региона, министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Это не визит вежливости, это финальная точка в подготовке программы социально-экономического развития», — подчеркнул Ведерников.

Ожидается, что в ходе рабочей поездки Мантуров посетит особую экономическую зону «Моглино», «Псковпассажиравтотранс» и другие предприятия области.

Министр проведёт совещание, в ходе которого будет обсуждаться индивидуальная программа социально-экономического развития Псковской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект программы развития региона был представлен на совещании под председательством главы правительства РФ Дмитрия Медведева 10 октября. В конце октября состоится окончательная защита программы.

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