Москва, , 17:07 — REGNUM Украинские руководители не осознают своей ответственности как должных лиц, о чём отлично свидетельствует реакция премьер-министра Украины Алексея Гончарука на скандал о его присутствии на концерте с неонацистами. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Никаких выводов он не сделал. Более того, он сам считает, что премьер-министра на этом мероприятия не было. Был Гончарук. А премьер-министра не было. То есть пришёл на это мероприятие, выступил — он пришёл туда просто как обычный человек, который решил посетить это мероприятие. И этот человек руководит на самом деле правительством Украины», — заявил Килинкаров.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук 13 октября выступил с речью на концерте, среди участников которого оказалась также украинская ультраправая рок-группа «Сокира Перуна» — на которую ранее украинская полиция заводила уголовное дело из-за свастики и других нацистских символов и фашистских призывов.

При этом, по словам одного из лидеров украинских радикалов Евгения Карася, мероприятие организовал обвиняемый в убийстве украинского журналиста и писателя Олеся Бузины Андрей Медведько.