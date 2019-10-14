Москва,
14 октября 2019, 17:07 — REGNUM Украинские руководители не осознают своей ответственности как должных лиц, о чём отлично свидетельствует реакция премьер-министра Украины Алексея Гончарука на скандал о его присутствии на концерте с неонацистами. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины
«Никаких выводов он не сделал. Более того, он сам считает, что премьер-министра на этом мероприятия не было. Был Гончарук. А премьер-министра не было. То есть пришёл на это мероприятие, выступил — он пришёл туда просто как обычный человек, который решил посетить это мероприятие. И этот человек руководит на самом деле правительством Украины», — заявил Килинкаров.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук 13 октября выступил с речью на концерте, среди участников которого оказалась также украинская ультраправая рок-группа «Сокира Перуна» — на которую ранее украинская полиция заводила уголовное дело из-за свастики и других нацистских символов и фашистских призывов.
При этом, по словам одного из лидеров украинских радикалов Евгения Карася, мероприятие организовал обвиняемый в убийстве украинского журналиста и писателя Олеся Бузины Андрей Медведько.