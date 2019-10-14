Тбилиси, , 17:01 — REGNUM В Лондоне в рамках 65-ой сессии Парламентской ассамблеи НАТО состоялась встреча делегации Грузии под руководством Ираклия Сесиашвили с украинской парламентской делегацией. Об этом 14 октября сообщает «Интерпрессньюс» со ссылкой на пресс-службу парламента Грузии.

В пресс-службе указали, что на встрече стороны обсудили перспективы будущего сотрудничества между делегациями, в том числе в рамках запланированной в 2020 году в Украине весенней сессии ПА НАТО.

Как сообщалоИА REGNUM, в Лондоне проходит 65-я сессия Парламентской ассамблеи НАТО. Грузия участвует в работе сессии как ассоциированный член НАТО.

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