Варшава, , 17:18 — REGNUM 14 октября страны Вишеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия) в открытом письме «Продвинем Западные Балканы», подписанном главами МИД этих стран, потребовали от ЕС вынести положительное решение о начале переговоров с Северной Македонией и Албанией.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, страны группы подчеркнули, что несмотря на то, что в мае этого года Еврокомиссия вынесла безусловно положительное решение по обеим странам, однако Скопье и Тирана все ещё ожидают зеленого света из Брюсселя.

Члены Вишеградской группы подчеркивают, что начало переговоров не равнозначно ещё вступлению этих балканских государств в блок и его институты, однако способствует укрепления доверия к ЕС и ускорению развития этих государств.

«Это также общий стратегический выбор ЕС и его партнеров в регионе. Вхождение Западных Балкан в ЕС соответствует как политическим и экономическим интересам блока, так и интересам безопасности», — подчеркнули главы МИД центрально-европейских государств.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Польши: переговоры с Албанией и Македонией — проверка для ЕС