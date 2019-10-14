Мадрид, 14 октября 2019, 16:52 — REGNUM Глава испанского МИДа и будущий глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель приветствовал осуждение 12 каталонских «сепаратистов» Верховным судом Испании, 14 октября передает агентство Associated Press.
Боррель уверен, что решение суда позволит «нормализовать ситуацию» в мятежном регионе, и призвал все стороны «уважать конституцию Испании» и основные законы Евросоюза.
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