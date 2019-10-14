Екатеринбург, , 16:52 — REGNUM В опросе о храме Святой Екатерины екатеринбуржцы проголосовали за постройку двух храмов. Об этом заявил православный активист Александр Гавриленко, сообщает «Новый день».

По информации агентства, Гавриленко сказал на заседании экспертного клуба, что на общегородском опросе 13 октября 2019 года горожане проголосовали за два храма — на месте Приборостроительного завода и на участке за Макаровским мостом.

Тезис активиста вызвал удивление у собравшихся. Сидевший рядом председатель экспертного клуба Анатолий Гагарин предположил, что Гавриленко попросту пошутил. А политолог Александр Белоусов призвал соблюдать аккуратность в высказываниях.

«За счет таких неаккуратных действий мы можем нарушить хрупкое равновесие», — заметил политолог.

Напомним, 13 октября 2019 года в Екатеринбурге прошёл опрос о храме Святой Екатерины. Большинство горожан — 57,66% — выбрало площадку под бывшим Приборостроительным заводом. Место на пустыре за Макаровским мостом выбрали 39,49% проголосовавших.

Читайте ранее в этом сюжете: Опрос о храме в Екатеринбурге поставил точку в конфликте — политолог