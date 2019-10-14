Псков, , 16:46 — REGNUM Введение званий «Заслуженный педагогический работник Псковской области» и «Заслуженный работник культуры Псковской области» обсудили сегодня, 14 октября, на геральдическом совете региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил разработать эскизы наград, а профильным комитетам — проработать юридические аспекты, изучить опыт других регионов и определить размер поощрения для тех, кого представят к такому званию.

«Важно, чтобы это была не просто единовременная выплата, но и, возможно, надбавка к заработной плате и пенсии, чтобы это была действенная мера поддержки», — заявил глава Псковской области.

Добавим, что в сентябре 2019 года в Псковской области приняли положение о высшей награде региона — звании «Почётный гражданин Псковской области».Почётные граждане заносятся в Книгу почётных граждан Псковской области, являются почётными гостями на главных мероприятиях и праздниках Псковской области. Помимо нагрудного знака и удостоверения, почётный гражданин также получает единовременное государственное пособие — 100 тыс. рублей из областного бюджета.