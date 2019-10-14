Скопье, , 17:17 — REGNUM 13 октября министр иностранных дел Северной Македонии Никола Димитров отправился в Брюссель с рабочим визитом, который продлится до 17 октября, когда состоится заседание Совета ЕС, на котором определится, начнутся ли переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в ЕС в ближайший год.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе визита Димитров побеседует с членами комитета Европарламента по внешней политике. Это будет первое выступление Димитрова перед членами данного комитета после выборов в Европарламент, прошедших в мае этого года.

В уведомлении, опубликованном МИД Македонии, говорится, что министр Димитров воспользуется последней возможностью ещё раз рассказать о достижениях Северной Македонии и важности вынесения решения о начале переговоров с ЕС, которые окажут стимулирующее воздействие на развитие страны. Также Димитров встретится с несколькими министрами, которые примут участие в заседании Совета по общим вопросам, который состоится 15 октября.