Скопье, , 17:16 — REGNUM 13 октября в преддверии заседания Совета ЕС, на котором определится, начнутся ли переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в блок в этом году, были опубликованы результаты опроса населения Северной Македонии, проведенного институтом политических исследований Скопье.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, согласно результатам опроса 47,7% македонцев считают, что ЕС не назначит даты начала переговоров с их страной и в этом году, ещё 17,5% граждан Северной Македонии не делают никаких прогнозов, и лишь 34,8% ожидают от Брюсселя начала переговоров.

При этом почти четверть граждан — 24,6%, считают, что переговоры о вступлении Северной Македонии в ЕС не начнутся никогда, в то время как 22,3% ожидают, что переговоры начнутся в течении пяти ближайших лет, 16,9% считают, что переговоры начнутся до конца будущего года, и ещё 16,7% рассчитывают на то, что переговоры начнутся этой весной.

Заседание Совета ЕС состоится уже 17 октября.

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