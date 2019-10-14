Москва, , 16:26 — REGNUM Представители украинской политической элиты совершенно не стесняются проявлять симпатии к неонацистам. Об этом заявил политолог Владимир Корнилов в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Премьер-министра ничего не смутило. Ранее украинские эксперты кричали, что в таком случае было бы возбуждено дело, и виновные понесли бы ответственность. Кто понёс? Понятно, что никто ответственности не понёс и теперь премьер-министр освещает эту группу своим появлением и своими пафосными речами», — заявил Корнилов.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук 13 октября выступил с речью на концерте, среди участников которого оказалась также украинская ультраправая рок-группа «Сокира Перуна» — на которую ранее украинская полиция заводила уголовное дело из-за свастики и других нацистских символов и фашистских призывов.

При этом, по словам одного из лидеров украинских радикалов Евгения Карася, мероприятие организовал обвиняемый в убийстве украинского журналиста и писателя Олеся Бузины Андрей Медведько.