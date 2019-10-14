Челябинск, , 16:24 — REGNUM В Челябинской области назначен новый министр здравоохранения. Им стал Юрий Семёнов, сообщает пресс-служба губернатора.

Семёнов работает в медицине более 20 лет. Трудовой путь он начал санитаром Тимирязевской участковой больнице. Окончил Челябинский медицинский институт. был акушером-гинекологом, заместителем главврача горбольницы № 10 Челябинска. В 2011 году он возглавил «Областной перинатальный центр». Является кандидатом медицинских наук.

Как сообщало ИА REGNUM, с января 2018 года по сентябрь 2019-го минздрав возглавлял Сергей Приколотин. В сентябре он покинул свой пост.