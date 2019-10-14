Екатеринбург, , 16:26 — REGNUM Благодаря успешно проведённому опросу о храме Святой Екатерины в Екатеринбурге можно говорить о том, что в истории многолетнего конфликта поставлена точка. Об этом заявил политолог Олег Матвейчев корреспонденту ИА REGNUM.

Работа центра общественного наблюдения во время общегородского опроса Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Это уже должна быть точка.

Ситуация тянулась десять лет, как мы все понимаем. И очень часто какие-то узкие группировки говорили от имени народа. Сейчас же будет очень трудно оспорить результаты опроса.

Была проведена нормальная процедура. Мы видим великолепную явку — пришло очень большое количество людей, эта тема их волнует. Есть чёткое народное мнение, и это не удастся опровергнуть.

Такая практика проведения опросов должна стать постоянной. Нужно заметить, что такие дискуссии в мире не редкость, случай в Екатеринбурге не является исключением из правил. Всё, что касается общественных пространств, всегда вызывало в XX веке гигантские дискуссии. На примере Екатеринбурга опробован механизм, который чётко сработал», — считает Матвейчев.

Напомним, 13 октября в Екатеринбурге прошёл опрос о храме Святой Екатерины. Большинство участников опроса (57,66%) предпочли увидеть будущий храм в центре города.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге подвели итоги опроса о храме Святой Екатерины